Ferid Belhaj nommé conseiller du directeur général du Fades

Imprimer

Ferid Belhaj, ancien vice-président de la Banque mondiale, a été nommé premier conseiller du directeur général et président du conseil d'administration du Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades), basé au Koweït, le jeudi 19 décembre 2024.

M. Belhaj débutera son mandat de quatre ans le 1er janvier 2025. Il avait rejoint la Banque mondiale en 1996 et a occupé plusieurs postes importants, dont celui de chef de cabinet du président et de directeur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Ferid Belhaj s'est particulièrement distingué par ses travaux sur la gestion des crises régionales, notamment la crise des réfugiés syriens, ainsi que le financement de la reconstruction en Irak. Cette nomination représente une nouvelle étape importante pour cet expert tunisien du développement régional et international.

H.K