Klibi : la proposition des élus sur la fuite des cerveaux est anticonstitutionnelle

Revenant sur la polémique entourant la proposition de certains élus concernant la fuite des cerveaux, la professeure de droit Salsabil Klibi a souligné la nécessité d'examiner les raisons qui poussent les citoyens à quitter la Tunisie, plutôt que de se précipiter vers une approche répressive.

Dans une publication Facebook datée du 26 novembre 2024, Salsabil Klibi a affirmé que toute proposition émanant des élus ne devait pas empiéter sur les droits et les libertés des citoyens tunisiens, tels qu'ils sont protégés par la constitution. Elle a ainsi appelé toutes les instances judiciaires à se mobiliser pour préserver ces droits. La professeure a également insisté sur l'importance du respect et de l'application de la constitution.

Salsabil Klibi a rappelé que le second alinéa de l'article 30 de la Constitution stipule que : « Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de la liberté de circulation à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter ». Elle a également cité l'article 55 de la Constitution, qui précise : « Aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la présente Constitution qu’en vertu d’une loi et pour répondre aux exigences d’un régime démocratique, en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou pour répondre aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique.

Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance des droits et libertés garantis par la présente Constitution, et elles doivent être justifiées par leurs objectifs et proportionnelles à leurs justifications.

Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière des droits de l’Homme et des libertés garantis par la présente Constitution.

Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte ».

Pour rappel, certains élus envisagent de présenter une proposition d'article dans le cadre de l’étude du projet de Loi de finances pour l'année 2025. Cette proposition viserait à faire payer aux diplômés des universités tunisiennes dans les domaines de la médecine, de l’ingénierie et des spécialités techniques avancées, ayant choisi de partir à l'étranger dans les cinq années suivant l’obtention de leur diplôme, 50 % des frais de leurs études universitaires en Tunisie à l'État.

S.G