Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, le mardi 26 novembre 2024, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un Conseil ministériel restreint dédié au suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité du patrimoine mondial concernant le bien culturel "Djerba : témoin d’un mode d’urbanisme dans un espace insulaire". Ce site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco le 18 septembre 2023.

Lors de l'ouverture de la séance, le chef du gouvernement a souligné l’importance de concrétiser la vision du président de la République pour la préservation du patrimoine culturel, qu’il soit matériel ou immatériel, considérant celui-ci comme une richesse nationale souveraine qui nécessite une protection totale pour les générations actuelles et futures. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les bases d’un système juridique de protection durable en faveur de ce patrimoine.

Le chef du gouvernement a appelé à mobiliser tous les efforts, ressources et capacités disponibles pour honorer les engagements relatifs aux recommandations du Comité du patrimoine mondial concernant ce bien culturel. Il a souligné l’importance cruciale de la collaboration entre toutes les parties prenantes, qui doivent remplir leurs rôles de manière exemplaire et selon un calendrier précis et rigoureux. Ce calendrier est en effet essentiel pour valoriser ce patrimoine humain, qui est d'une importance capitale pour l'identité locale, nationale et mondiale. Il s'agit d’un héritage qui nécessite une gouvernance efficace, une protection et une valorisation soutenues.

Lors de cette réunion, la ministre des Affaires culturelles a présenté un exposé détaillé sur les différentes composantes du bien culturel, l'état d'avancement des travaux, les réalisations accomplies, ainsi que les prochaines échéances et les recommandations formulées à cet effet.





S.H