Kaïs Saïed appelle à la mise en place d’un stock stratégique de toutes les denrées essentielles

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, lors de sa rencontre, dans l'après-midi du lundi 25 novembre 2024 au palais de Carthage, avec Samir Abid, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, la nécessité de constituer un stock stratégique de toutes les denrées essentielles afin de réguler les prix et de contrecarrer les plans des grands spéculateurs et des profiteurs.

Le président de la République a également rappelé que l'une des fonctions du ministère du Commerce et du Développement des exportations est d'assurer un contrôle total des circuits d'importation et de les soumettre à une surveillance stricte à tous les niveaux afin d'empêcher l'infiltration des spéculateurs et des contrebandiers, qui cherchent uniquement à réaliser des profits, souvent au détriment de la santé des citoyens.

D’après un communiqué publié à 1h du matin, le président a précisé que l’Office du commerce de Tunisie est autorisé à importer sur la base de règles claires et dans un cadre de totale transparence. Il a souligné que tout comme nos exportations sont soumises à un contrôle strict dans les pays destinataires, nos importations doivent également être rigoureusement surveillées. Il n'y a pas de tolérance pour ceux qui mettent en danger la santé des citoyens par des pratiques trompeuses, telles que le changement de la date de péremption ou la modification de l'emballage de produits d'origine douteuse.

Le président a enfin ajouté que l'État doit non seulement démanteler les circuits criminels de distribution à l'intérieur du pays, mais aussi exercer un contrôle total sur les mêmes circuits qui gèrent les importations en provenance de l'étranger.

S.F