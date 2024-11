Kaïs Saïed souligne l'urgence de lancer de grands projets pour la relance économique et sociale en Tunisie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a insisté, lors de sa rencontre, dans l'après-midi du lundi 25 novembre 2024 au palais de Carthage, avec Kamel Maddouri, chef du gouvernement, sur l'urgence de lancer plusieurs grands projets dans divers domaines, notamment ceux relatifs à la santé, aux transports, aux énergies renouvelables, et d'autres secteurs. Il a souligné que la Tunisie a aujourd'hui besoin d'une relance économique accompagnée d'une relance sociale.

D’après le communiqué publié à 1h33 du matin, le président de la République a réaffirmé la nécessité de simplifier les procédures et de fournir des services aux citoyens dans les plus brefs délais. Il a précisé que le peuple tunisien souhaite réduire les délais et que chaque responsable, quel que soit son niveau, doit prendre conscience de l'ampleur des défis et s'atteler à les surmonter avec un esprit de responsabilité nationale.

Il a également insisté sur le fait que la priorité doit être donnée à la recherche de solutions, et non à leur retard en attendant l'approbation de telle ou telle autorité administrative. Les rouages de l'État doivent être harmonieux, et les procédures doivent être simplifiées et facilitées, car elles ne sont pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre les objectifs que le peuple tunisien aspire à réaliser dans les plus brefs délais.

S.F