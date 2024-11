Féminicides en Tunisie : l’UNFT dénonce une hausse alarmante

Dans un communiqué publié ce lundi 25 novembre 2024, l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) a fermement condamné le nombre élevé de féminicides enregistrés cette année, qualifiant la situation d’alarmante. L’organisation pointe du doigt l’application défaillante de la loi n°58 de 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi que des lacunes structurelles, telles que des procédures judiciaires trop longues, une persistance de l’impunité, une protection juridique insuffisante pour les femmes victimes de violences et l’absence d’un plan national global et participatif impliquant les ministères concernés pour promouvoir une culture respectueuse de la dignité et des droits des femmes.

L’UNFT a toutefois salué l’adoption du décret n°4 de 2024, instaurant un système de protection sociale pour les travailleuses agricoles, ainsi que la création d’un fonds spécial en leur faveur. L’organisation estime cependant que ces avancées restent insuffisantes en l’absence de décrets d’application et d’un engagement concret des parties prenantes pour garantir leur mise en œuvre sur le terrain.

Dans son communiqué, l’UNFT a également appelé à une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap. L’organisation déplore leur faible accès aux services de santé sexuelle et reproductive, à l’éducation, à l’emploi, au transport et à la sécurité. Elle dénonce également leur exposition à la violence, à la discrimination et à la stigmatisation, appelant à intégrer les questions de handicap dans les plans et stratégies publics. L’UNFT insiste par ailleurs sur la nécessité de réformer le système d’accueil des femmes victimes de violences pour répondre aux besoins spécifiques des femmes handicapées.

Ce communiqué s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale « 16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes », qui se déroule chaque année du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, au 10 décembre, Journée internationale des droits de l’Homme. L’UNFT exhorte toutes les parties prenantes à redoubler d’efforts pour mettre fin à la violence systémique à l’égard des femmes et garantir leur pleine citoyenneté dans une Tunisie inclusive et respectueuse des droits humains.

M.B.Z