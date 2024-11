Transport - Mesures en faveur des gouvernorats de Gabès et Kébili

Le ministre des Transports a effectué, jeudi 21 novembre 2024, une visite non annoncée dans les gouvernorats de Gabès et Kébili.

Cette visite a permis d'inspecter l'état des infrastructures appartenant aux institutions suivantes : la Société régionale de transport de Gabès, l'Agence technique du transport terrestre, la Société nationale de transport interurbain et l'Office de la marine marchande et des ports. Face aux insuffisances et dysfonctionnements relevés lors de cette visite, le ministre des Transports a donné les instructions suivantes :

Nomination d’un administrateur provisoire à la tête de la Société régionale de transport de Gabès, en attendant la désignation d’un nouveau PDG.

Présentation d’un programme de sauvetage urgent pour la Société régionale de transport de Gabès, en s’inspirant des expériences réussies d’autres sociétés régionales.

Aménagement du dépôt de bus de la Société régionale de transport de Gabès et élimination des désordres constatés, avec une échéance fixée au 15 décembre 2024.

Fourniture d’un rapport détaillé à l’autorité de tutelle, inventoriant les pièces détachées pour les bus de la société et identifiant les responsabilités liées aux irrégularités constatées.

Priorité absolue au transport scolaire dans la région de Kébili, avec l’objectif de transporter tous les élèves et d’éviter leur absence en cours, en assurant une répartition équitable du parc en fonction des besoins locaux et des spécificités géographiques.

Renforcement des ressources humaines techniques de la Société régionale de transport de Gabès, pour accélérer les opérations de maintenance des bus, en collaboration avec les autres sociétés régionales, notamment celles opérant dans le gouvernorat de Kébili, avec une mise en œuvre prévue après les vacances scolaires d’hiver.

Relance de plusieurs lignes et rétablissement rapide de certaines connexions, comme celle de Rejim Maâtoug, avec l’attribution d’un bus pour répondre aux demandes des citoyens.

Renforcement du personnel commercial de l’agence commerciale de la Société nationale de transport interurbain à Kébili pour préserver ses revenus.

Accélération de la mise en œuvre d’un programme d’aménagement des stations de transport terrestre à Kébili, en coordination avec les autorités locales pour résoudre les problèmes liés à la gare des taxis collectifs louages.

Amélioration des conditions d’attente des voyageurs et des conditions de travail pour les employés, en mettant l’accent sur la sécurité, la santé, et l’environnement, dans toutes les institutions sous tutelle à Gabès et Kébili.

Réparation du mur séparant l’usine d’acide phosphorique du complexe chimique tunisien et la zone portuaire à Gabès, ainsi que renforcement de l’éclairage dans les espaces utilisés en concession.

Encouragement des concessionnaires du port de Gabès à maintenir la propreté des surfaces et des zones environnantes.

Renforcement de la sécurité et de la sûreté dans toutes les zones exploitées du port commercial de Gabès, avec obligation pour les concessionnaires de fournir les moyens nécessaires pour éviter la chute de marchandises dans le bassin portuaire lors des opérations de chargement et de déchargement.





