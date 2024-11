IRPP : les élus s'accordent sur une révision du barème et des paliers

Imprimer

Le député et vice-président de la commission des finances, Abdeljalil Heni a annoncé la révision du plafond du barème de l'impôt sur les revenus des personnes physiques.

Dans une déclaration accordée le 21 novembre 2024 à Mosaïque Fm, Abdeljalil Heni a expliqué que les élus et le gouvernement se sont accordés sur la révision de l'article 32 de la proposition de Loi de finances de l'année 2025 (PLF 2025).

Ainsi, le projet qui sera soumis au vote de la plénière proposera une imposition de 40% pour les revenus annuels des personnes physiques de plus de 70.000 dinars. Pour ce qui est des revenus entre 50.000 et 70.000 dinars, le taux appliqué sera de 38%.

Pour rappel, au lieu d'appliquer un impôt de 26% aux personnes dont le revenu annuel se situe entre 5.000 et 20.000 dinars, le PLF 2025 propose deux paliers : un premier avec un taux de 15% pour les personnes ayant un revenu annuel entre 5.000 et 10.000 dinars et un second avec un taux de 25% pour les personnes ayant un revenu annuel entre 10.000 et 20.000 dinars.

Le projet de loi propose aussi de diviser le palier comportant un taux de 32% pour les personnes ayant un revenu annuel entre 30.000 et 50.000 dinars en deux. Ainsi, un impôt de 33% sera appliqué pour les personnes ayant un revenu annuel entre 30.000 et 40.000 dinars par an et de 36% pour les personnes ayant un revenu annuel entre 40.000 et 50.000 dinars par an.

S.G