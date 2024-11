Kaïs Saïed, Abdellatif El Mekki, Youssef Mimouni… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 20 novembre 2024 :





Kaïs Saïed reçoit le ministre koweïtien des Affaires étrangères

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 20 novembre 2024, le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Abdullah Ali Abdullah Al-Yahya, au palais de Carthage. Dans un communiqué publié par la présidence de la République, le chef de l’État a réitéré son attachement aux relations privilégiées entre la Tunisie et le Koweït. Il a salué les projets réalisés conjointement par les deux pays, notamment dans les secteurs bancaire et touristique.





Abdellatif El Mekki agressé à son domicile par des substances chimiques

Le secrétaire général du parti « Âmal w Injaz » (Travail et Réalisation, NDLR) et candidat exclu de la présidentielle d’octobre, Abdellatif El Mekki, a été agressé à son domicile, indique, mercredi 20 novembre 2024, un communiqué du parti. Abdellatif El Mekki a subi des brûlures chimiques aux yeux, au visage et au cou. Il a dû être transporté à l’hôpital des grands brûlés. « Nous affirmons que cet incident n'est pas une attaque isolée, puisqu'il a été commis par l'un de ses voisins, qui, avec ses frères, a déjà été impliqué dans des attaques aussi graves contre Abdellatif El Mekki et des membres de sa famille.





Affaire Youssef Mimouni : ouverture d'une enquête concernant une banque publique

Le juge d'instruction auprès du pôle judiciaire économique et financier s’est saisi d’une enquête liée à des soupçons de corruption financière et administrative impliquant l’homme d’affaires Youssef Mimouni et une banque publique. Cette information a été confirmée à Business News, mercredi 20 novembre 2024, par une source proche du dossier. Le ministère public auprès du pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire visant Youssef Mimouni ainsi que d’anciens cadres de la Banque nationale agricole (BNA). Ils sont accusés de blanchiment d’argent en bande organisée, en exploitant les facilités offertes par leurs fonctions et leurs activités professionnelles.





Parlement : plus de 200 absents à la plénière !

Depuis plusieurs jours, les élus de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts participent à une plénière commune dédiée au budget de l'Etat et au projet de Loi de finances de l'année 2025. Cette plénière a été entamée le 8 novembre 2024 et devait, théoriquement, refléter l'engagement des élus et leur sérieux, contrairement aux députés de l'avant 25 juillet 2021. On avait souvent reproché aux députés de l'ancienne assemblée des absences exagérées et des plénières quasi-vides.





Ridha Chaoued : vingt millions de dinars pour financer les entreprises communautaires

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Ridha Chaoued, a annoncé qu'une enveloppe de vingt millions de dinars sera allouée au financement des entreprises communautaires. Il a également précisé que le plafond de financement accordé à chaque entreprise communautaire passera de 300 mille à un million de dinars. Prenant la parole le 20 novembre 2024 lors de la plénière commune entre l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts, le ministre a souligné que le budget alloué à son département pour 2025 reflétait la vision du président de la République, Kaïs Saïed.