Affaire Youssef Mimouni : ouverture d'une enquête concernant une banque publique

Imprimer

Le juge d'instruction auprès du pôle judiciaire économique et financier s’est saisi d’une enquête liée à des soupçons de corruption financière et administrative impliquant l’homme d’affaires Youssef Mimouni et une banque publique. Cette information a été confirmée à Business News, mercredi 20 novembre 2024, par une source proche du dossier.

Le ministère public auprès du pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire visant Youssef Mimouni ainsi que d’anciens cadres de la Banque nationale agricole (BNA). Ils sont accusés de blanchiment d’argent en bande organisée, en exploitant les facilités offertes par leurs fonctions et leurs activités professionnelles.

Au total, l’enquête concerne onze personnes, parmi lesquelles Youssef Mimouni, son fils Ghazi Mimouni, l’ancien PDG de la BNA, Moncef Dakhli, ainsi que l’avocat Lamjed Nagati. Plusieurs magistrats, dont certains à la retraite, sont également impliqués, notamment Taïeb Rached et Hédi Guediri.

Les charges retenues incluent, entre autres, l’abus de fonction par des agents publics ou assimilés dans le but d’obtenir des avantages indus, causant un préjudice à l’administration, l’acceptation de pots-de-vin et de promesses en vue de réaliser des gains illicites, la falsification, la détention et l’utilisation de documents falsifiés.

Pour rappel, le 2 novembre 2024, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis avait émis un mandat de dépôt contre Youssef Mimouni pour abus des privilèges liés à son statut social et professionnel. Cette décision concerne également un proche de M. Mimouni et plusieurs cadres de la BH Bank, dont un ancien directeur général.

Ces derniers sont sous enquête pour des soupçons d’octroi illégal de prêts bancaires en violation des règlements en vigueur. À noter que le 23 octobre 2024, une instruction judiciaire avait été ouverte contre 55 prévenus, dont 34 personnes physiques.

S.H