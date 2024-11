Parlement : plus de 200 absents à la plénière !

Imprimer

Depuis plusieurs jours, les élus de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts participent à une plénière commune dédiée au budget de l'Etat et au projet de Loi de finances de l'année 2025.

Cette plénière a été entamée le 8 novembre 2024 et devait, théoriquement, refléter l'engagement des élus et leur sérieux, contrairement aux députés de l'avant 25 juillet 2021. On avait souvent reproché aux députés de l'ancienne assemblée des absences exagérées et des plénières quasi-vides.

Or, il semblerait que rien n'ait changé au niveau de notre chère Assemblée des représentants du peuple. Pire ! Les élus du Conseil national des régions et des districts auraient, aussi, adhéré à la politique de la plénière sans élus. Comme le montre la vidéo diffusée, aujourd'hui 20 novembre 2024, sur la chaine YouTube officielle de l'ARP, et vers 11 heures du matin, la plénière est totalement déserte. On n'y voit que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, son équipe et pas plus d'une vingtaine d'élus, y compris ceux présidant de la séance.

Cette plénière commune devrait, théoriquement, compter plus de 200 élus. L'ARP se compose de 154 députés. Le Conseil national des régions et des districts, de son côté, comporte 77 membres. La plénière devrait donc témoigner de la présence de 231 personnes ce qui signifie que plus de 200 personnes sont absentes.

Il est à noter qu'aucune réunion de commission parlementaire n'est programmée parallèlement à cette plénière selon le site web officiel de l'ARP.

Ainsi, notre Assemblée des représentants du peuple garde ses bonnes vieilles habitudes de plénières vides et désertes.

S.G