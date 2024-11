Safi : s’attaquer aux cours particuliers prouve qu’on a échoué à réformer le système éducatif !

Le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Mohamed Safi, a exprimé, lundi 18 novembre 2024, les réserves du syndicat quant à la récente décision du ministère de l'Éducation d’interdire les cours particuliers. Selon lui, cette mesure ne constitue pas une réponse adéquate aux défis profonds que traverse le système éducatif tunisien.

S'exprimant sur les ondes d'Express FM, Mohamed Safi a déclaré : « Nous avons des réserves sur les cours particuliers, mais également sur le communiqué du ministère et son timing. L’éducation nationale est en crise, et ce ne sont pas des solutions superficielles qui permettront de la résoudre. La situation est catastrophique : nous avons alerté les autorités à plusieurs reprises. Avant de s’attaquer aux cours particuliers, il aurait fallu reconnaître publiquement le manque criant d’enseignants dans les établissements scolaires. De nombreux élèves n’ont toujours pas étudié certaines matières à ce jour. »

Pour le responsable syndical, le phénomène des cours particuliers ne peut être réglé qu’à travers une refonte complète du système éducatif : « Trouver une solution à ce problème nécessite une approche globale. Il faut revoir l’ensemble du système éducatif. Aborder cette question avec un ton menaçant à l’encontre des enseignants est inacceptable et irrespectueux. Nous demandons un traitement radical et objectif de la situation de l’enseignement public. »

Mohamed Safi a également critiqué l'approche du ministère, qui semble vouloir encadrer les cours particuliers pour générer des revenus au profit des établissements publics : « L’enseignement public est devenu peu attractif, ce qui explique l’engouement pour le privé. Avant toute chose, il faut réhabiliter les infrastructures publiques et réviser les programmes scolaires. Publier ce type de communiqué pour encadrer les cours particuliers au sein des écoles est une reconnaissance implicite de l’échec à réformer le système éducatif. »

Le responsable syndical a conclu en appelant les autorités à privilégier le dialogue : « Il aurait été plus judicieux de lancer un débat national pour repenser le calendrier scolaire, les programmes et tous les aspects liés au système éducatif. Des décisions précipitées et punitives ne feront qu’aggraver la situation. »

Avec ces déclarations, le syndicat réaffirme son engagement en faveur d’une réforme structurelle et appelle à une prise de conscience collective pour sortir l’éducation nationale de l’impasse.

Dans un communiqué publié mardi 12 novembre 2024, le ministère de l’Éducation avait tenu à rappeler qu’il était formellement interdit de donner des cours particuliers en dehors des établissements éducatifs, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la révocation et des poursuites judiciaires.

Le ministère avait ainsi rappelé à tous les membres de la communauté éducative l'importance de respecter les dispositions du décret n° 1619 de l'année 2015, qui définit les conditions d'organisation des cours de soutien et des cours particuliers au sein des établissements scolaires publics.

Le ministère soulignait également que les enseignants des écoles primaires, des collèges et des lycées relevant de son autorité sont strictement interdits de dispenser des cours particuliers en dehors des établissements publics, et que « tout contrevenant s'expose à une suspension conservatoire, à un passage en conseil de discipline et à des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation, en plus de poursuites judiciaires ».

Le communiqué avait aussi averti les parents des dangers de pousser leurs enfants à prendre des cours particuliers en dehors des établissements publics et du cadre légal.

M.B.Z