Une deuxième affaire de corruption à la Sonede

Le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 1, Wissem Cherif, a indiqué, dimanche 17 novembre 2024, que le ministère public a autorisé la détention de sept personnes, le renvoi de cinq autres en comparution, l'inclusion de deux individus dans les recherches et l’interdiction de voyage de trois autres, dont des employés et cadres de la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), des promoteurs et des propriétaires de quincailleries.

L’affaire, a précisé le responsable dans une déclaration à Mosaïque FM, concerne la disparition de 5.218 compteurs d'eau d'une valeur de 660.000 dinars. Certains de ces compteurs ont été saisis dans l'une des quincailleries appartenant à l'un des suspects.

L'enquête sur cette affaire a conduit à la découverte d'une deuxième affaire de corruption présumée, liée au service central d’approvisionnement et de gestion des stocks du centre.

Un manque de matériel d'une valeur de plus de 300.000 dinars a été constaté à la Direction centrale des approvisionnements, dont 43.000 dinars appartenaient à la Direction des approvisionnements de la ville de Sousse, le reste étant réparti entre six régions.

Dans le cadre de cette deuxième affaire, le ministère public a autorisé la détention de huit personnes et l'inclusion d'une autre dans l'enquête, avant d'ouvrir une instruction.

M.B.Z