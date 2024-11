Décès de l'artiste et journaliste Ridha Azaiez

Imprimer

Le metteur en scène, acteur et journaliste Ridha Azaiez est décédé le dimanche 17 novembre 2024, des suites d'une longue maladie, annonce le ministère des Affaires culturelles dans un communiqué officiel.

Figure emblématique de la scène artistique tunisienne, Ridha Azaiez a marqué de son empreinte l’univers théâtral, cinématographique et télévisuel. Il a multiplié les rôles d’acteur, en contribuant à la diversité et à la richesse de la production culturelle nationale, aussi bien au théâtre que dans des séries et films.

Dans les années 1970, il a fondé, avec un groupe d'artistes passionnés, l’Association pour le Théâtre de Sahline, un lieu d’expression artistique qui a joué un rôle clé dans le développement de la scène théâtrale locale. En parallèle, Ridha Azaiez a participé à de nombreuses productions notables, tant sur scène qu’à l’écran, telles que « La Fille du potier », « Khadhra et trésor », « Dhafaier », « Le Parfum de la colère », « Gamret Sidi Mahrous » et « Pour les yeux de Catherine », parmi d’autres œuvres qui restent gravées dans la mémoire collective.

Sa disparition laisse un vide dans le paysage culturel tunisien. Paix à son âme.