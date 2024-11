Mohamed Ali Nafti détaille la stratégie tunisienne face à la migration clandestine

Imprimer

Lors d’une séance plénière consacrée à l’examen de la mission relative aux affaires étrangères, à la migration et aux Tunisiens à l’étranger, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, le ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti a pris la parole pour aborder la stratégie de son département.

Dans son allocution, Mohamed Ali Nafti a souligné que la migration irrégulière constitue aujourd’hui une préoccupation majeure à l’échelle internationale. Il a rappelé que la Tunisie reste fidèle à ses engagements internationaux, éthiques et humanitaires, en privilégiant des valeurs de solidarité envers les victimes de ce phénomène. Celui-ci, selon lui, représente également une menace croissante pour la sécurité nationale, justifiant la mise en place d’un plan d’urgence multisectoriel. Ce dernier intègre des dimensions sécuritaires, diplomatiques, logistiques, sociales, sanitaires et humanitaires, tout en encourageant des solutions comme le retour volontaire des migrants en situation irrégulière.

Le ministre a également insisté sur la position claire de la Tunisie à travers ses échanges avec les partenaires et les organisations régionales et internationales : le pays refuse catégoriquement de devenir une plateforme de transit ou un lieu d’accueil temporaire ou permanent pour les migrants en situation irrégulière.

Enfin, il a tenu à rappeler que la Tunisie, solidement ancrée dans son espace africain, demeure un pays sûr et hospitalier pour les ressortissants étrangers, en particulier ceux des pays africains, à condition que leur présence soit régulière et motivée par des raisons légitimes telles que les études, le tourisme, les soins ou les activités économiques et commerciales.

S.H