Mohsen Marzouk : est-il judicieux de détruire les richesses nationales ?

L'homme politique, Mohsen Marzouk, a réagi, mercredi 13 novembre 2024, à la campagne visant les acteurs économiques et hommes d’affaires, dont beaucoup sont actuellement poursuivis sur la base de soupçons de corruption.

Dans son post, publié sur les réseaux sociaux, Mohsen Marzouk et sans citer de noms semble faire référence à la récente affaire du complexe de Henchir Chaâl.

« Lorsqu'un investisseur privé crée un groupe économique fort après des années d'efforts, qu'il sert les gens et les familles, qu'il mobilise d'autres acteurs économiques et qu'il fait d'un produit tunisien un produit réussi et populaire sur le marché mondial au nez et à la barbe des groupes monopolistiques et des mafias internationales. Ce groupe est-il seulement la propriété privée de l'investisseur ou s'agit-il d'une richesse nationale qui profite à tous ? » a-t-il relevé.

« À supposer qu'il y ait un soupçon qui mérite une enquête, est-il judicieux ou dans l'intérêt national de détruire cette richesse nationale ? Quoi qu'il en soit, nous appliquons la loi et enquêtons naturellement si nécessaire sur la base de données avec le président du groupe ou toute personne, mais en veillant à préserver ces institutions et leur réussite sans rentrer tête baissée dans un processus de démolition », a ajouté Mohsen Marzouk.

Il a souligné que « tous les modèles de réussite dans le secteur public, privé ou solidaire sont la propriété du groupe, que si nous les perdons, nous perdons tous, jetons des gens dans la pauvreté et le chômage, perdons un marché international et détruisons l'économie ».

Le ministère public près le pôle judiciaire économique et financier avait décidé d’émettre un mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Abdelaziz Makhloufi.

Le président du groupe CHO, avait été placé en garde à vue, le 2 novembre. Puis, le 7 novembre 2024, le juge d’instruction avait décidé de prolonger de cinq jours sa garde à vue.

L’enquête porte sur des soupçons de corruption financière et administrative impliquant des responsables et employés du complexe de Henchir Chaâl.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait effectué une visite surprise sur le site le 30 octobre 2024, où il avait dénoncé des pratiques de corruption au sein de l'administration et de la gestion financière du domaine, attirant ainsi l’attention sur cette affaire.

M.B.Z