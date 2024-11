Sihem Nemsia : nous allons renforcer les mécanismes de lutte contre l’économie parallèle et l’évasion fiscale

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont entamé, mardi 12 novembre 2024, l’examen, en plénière commune, du projet de la Loi des finances, en présence de la ministre de tutelle, Sihem Nemsia.

Dans ce contexte, la ministre a indiqué que son département va poursuivre la mobilisation de ressources pour le budget de l’État, en vue de préserver les équilibres financiers et ce notamment en développant le recouvrement des ressources non fiscales.





La ministre des Finances a indiqué que le contrôle fiscal sera davantage renforcé pour améliorer son efficacité, encourager la conformité fiscale et lutter contre l’évasion fiscale. Cela se fera notamment par la mise en œuvre du principe de transparence dans le choix des dossiers dans le cadre des révisions fiscales. Par ailleurs, une approche de gestion des risques sera adoptée pour élaborer le programme de révisions fiscales, contrôler et rationaliser les avantages fiscaux. Des mécanismes de détection seront également renforcés pour contribuer à la réduction de l’évasion fiscale et à la lutte contre l’économie parallèle.









Concernant l’intégration de l’économie parallèle et la lutte contre l’évasion fiscale, Sihem Nemsia a noté que cette action figure parmi les priorités du gouvernement et que le comité de pilotage, créé à cet effet, œuvre en collaboration avec les différentes parties concernées à traiter les différents aspects de ce phénomène.





S.H