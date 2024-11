Mongi Rahoui à propos du projet de Loi de finances 2025 : ce n’est que du réchauffé !

Le secrétaire général d'Al Watad unifié, Mongi Rahoui (connu pour son soutien au processus du 25-Juillet) a indiqué que « la Tunisie n'était pas vraiment indépendante et que plusieurs pays avaient mis la main sur nos ressources et nos décisions ». Il a considéré qu'on dépouillait la Tunisie de ses ressources, de sa production et de ses compétences.

Invité le 12 novembre 2024 à "Politika" de Zouhaier Eljiss sur Jawhara Fm, Mongi Rahoui a affirmé que le projet de Loi de finances de 2025 n'apportait rien de nouveau et reprend des idées ou dispositions déjà vues. Il l'a qualifié de réchauffé. Ainsi, l’ancien député a critiqué l'absence de mesures visant à revoir les dispositions des précédentes lois de finances considérées, selon lui, comme défaillantes.

Mongi Rahou, qui présidait la commission des finances du parlement durant la décennie précédant le coup de force présidentiel, a considéré que l'absence de véritable changement était le résultat de l'élaboration des lois de finances par les mêmes personnes et selon la même approche que celle d'avant le 25 juillet 2021.

Il a critiqué l'inefficacité de plusieurs dispositions du projet de Loi de finances et a appelé à l'adoption d'une nouvelle loi abrogeant les anciennes. Selon lui, il n'y a pas lieu de parler de réformes de l'éducation ou de la santé sans budget adéquat et vision stratégique.

S.G