Mustapha Ferjani défère à la justice le dossier d’un hôpital régional pour corruption

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a décidé mardi 12 novembre 2024, lors d'une visite inopinée à l'hôpital régional de Bir Ali Ben Khalifa, de déférer à la justice le dossier des dysfonctionnements observés dans les différents services de l'hôpital.

L'objectif de cette décision est de lancer une enquête pour identifier les coupables et demander des comptes à tous ceux impliqués dans le gaspillage de fonds publics, la perturbation des services de santé, et priver les 60 000 habitants de Bir Ali Ben Khalifa de nombreux services de santé, y compris la médecine spécialisée et la chirurgie.

Mustapha Ferjani a déclaré à Mosaïque FM que « les problèmes observés dans cet hôpital sont des signes avérés de corruption ». Il a mentionné que le dossier contient des défaillances graves concernant les études, les évaluations et les procédures administratives. De plus, il a souligné que le budget était disponible depuis 2012, en dépit de cela, les citoyens n'ont toujours pas accès à des services de qualité tels que les consultations médicales spécialisées, la chirurgie et les soins gynécologiques obstétriques, ce qui les oblige à se rendre à Sfax pour ces soins.

Le ministre a ajouté que les autorités travaillent pour rapprocher les services de santé des citoyens et renforcer les services de première ligne.

Le ministre de la Santé a de ce fait annoncé la mise en place d'un hôpital de campagne temporaire multidisciplinaire à Bir Ali Ben Khalifa. Cet hôpital comprendra une salle d'opération afin de rapprocher les soins des habitants en attendant la réhabilitation complète et durable de l’hôpital régional.

