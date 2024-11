Balance commerciale par pays : liste des déficits et des excédents à fin octobre 2024

L'Institut national de la statistique (INS) vient de publier ses chiffres sur le commerce extérieur de la Tunisie pour les dix premiers mois de 2024. Il en ressort qu’à fin octobre 2024, la Tunisie est déficitaire avec plusieurs pays et excédentaire avec d’autres.

Ainsi et selon les chiffres communiqués, le solde de la balance commerciale de la Tunisie est déficitaire avec :

La Chine, le déficit atteignant les -7.353,4 millions de dinars (MD)

La Russie, le déficit atteignant les -4.700,6 MD

L’Algérie, le déficit atteignant les -3.534,5 MD

La Turquie, le déficit atteignant les -2.286,9 MD

L’Inde, le déficit atteignant les -1.182,8 MD

Et l’Ukraine, le déficit atteignant les -1.157 MD.

En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec :

La France, l’excédent atteignant les +4.335,6 MD

L’Allemagne, l’excédent atteignant les +1.932,5 MD

La Libye, l’excédent atteignant les +1.790,2 MD

L’Italie, l’excédent atteignant les +1.467,5 MD

Et le Maroc, l’excédent atteignant les +176,3 MD.

Selon ces mêmes indicateurs, les exportations tunisiennes vers l’Union européenne ont représenté 69,4% du total des exportations. Elles ont augmenté de (+0,2%). Cette évolution est expliquée d’une part, par la hausse de nos exportations vers plusieurs partenaires européens, tels que l’Italie (+4,2%), l’Espagne (+9,8%) et l’Allemagne (+0,5%) et d’autre part, par la baisse observée avec la France (-2,2%) et Les pays Bas (-28,6%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Algérie (+43,9%). En revanche, elles ont baissé avec la Libye (-12,4%), avec le Maroc (-14,1%) et avec l’Égypte (-6,9%).

S’agissant des importations, celles avec l’Union européenne ont représenté 43,4% du total des importations. Elles ont enregistré une hausse de (+1,8%) pour s’établir à 29.209,5 MD. Les importations ont augmenté avec l’Allemagne (+11,1%), l’Espagne (+7,2%) et la France (+0,6%). En revanche elles ont baissé avec l’Italie (-2,8%), les Pays Bas (-9,9%) et la Belgique (-13,9%).

Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Chine (+4,7%), l’Inde (+2,5%) et la Suisse (+17,3%). En revanche elles ont baissé avec la Russie (-21%) et la Turquie (-9,5%).

Rappelons qu’à fin octobre 2024, la balance commerciale du pays est déficitaire avec -15.716 MD.

I.N.