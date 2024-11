Moez Chakchouk répond aux attaques et aux calomnies médiatiques dont il est la cible

L'ancien ministre du Transport et ancien PDG de la Poste, Moez Chakchouk, est revenu dans un post Facebook sur plusieurs incidents qui ont marqué son passage à la tête du ministère du Transport et de la Logistique (septembre 2020 – octobre 2021).

M. Chakchouk a déploré le harcèlement et la diffamation qu’il subit, en précisant que ces actes se poursuivent sans aucune éthique.

« Je n'étais ni responsable du secteur de la santé ni de l'importation des vaccins », a déclaré l’ancien membre du gouvernement de Hichem Mechichi.

Il a également invité toute personne informée sur ce sujet à éclairer le public en révélant les raisons du retard dans l'approvisionnement en vaccins, ce qui a causé la mort de nombreux Tunisiens, y compris son propre père, paix à son âme.

« Moez Chakchouk a fait tout ce qu'il fallait pour éviter les erreurs commises par d'autres, notamment les responsables du secteur de la santé à l'époque, y compris ceux en charge des comités de gestion de la pandémie », a précisé M. Chakchouk. Il a aussi expliqué qu’il avait mobilisé en un temps record les navires de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) pour importer de l'oxygène et pallier le manque soudain dans les hôpitaux tunisiens. Il a également déclaré qu’il avait ordonné à toutes les compagnies de transport régionales et nationales d’assurer gratuitement le transport vers les centres de vaccination.

En ce qui concerne les applications de taxi, il a précisé : « Moez Chakchouk n’a ni accumulé de l'argent provenant des applications mentionnées, ni facilité leur transfert ou blanchiment dans le "marché noir", comme certains le prétendent ». Il a affirmé qu’il n'était pas ministre du Transport en 2017, lorsque tous les acteurs, en particulier les représentants des professionnels, ont convenu de l'introduction de ces applications sans cadre juridique pour protéger les citoyens tunisiens de certaines pratiques déjà connues.

« J'ai réagi positivement à toutes les propositions, y compris celles faites par les professionnels et syndicats intervenant dans le secteur du transport individuel non réglementé, et j'ai travaillé pendant onze mois avec dévouement pour trouver des solutions visant à améliorer la situation et à atténuer les effets de la pandémie sur le secteur, en me basant sur les meilleures pratiques internationales dans le domaine du transport intelligent et de la numérisation », a affirmé l’ancien PDG de la Poste.

Quant à sa présence en juillet 2021 dans un hôtel à Hammamet, il a mentionné : « J'étais en congé le dernier week-end avec ma famille (résidant à l'étranger) dans un hôtel à Hammamet, dans le cadre de nos vacances annuelles, après avoir respecté les protocoles de quarantaine en vigueur », tout en précisant qu’il avait payé tous les frais de séjour de sa famille à l'hôtel avec son propre argent et qu’il était libre de le faire.

Il a finalement déclaré : « Moez Chakchouk regrette à nouveau la diffusion accidentelle sur les réseaux sociaux d’une photo privée avec sa fille, ce qui a pu heurter la sensibilité de certains Tunisiens durant la pandémie ».





H.K