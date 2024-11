Kaïs Saïed, Moncef Marzouki, Abdelaziz Makhloufi, Ayachi Zammel... Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 11 novembre 2024 :







Kaïs Saïed appelle à préserver le domaine public et "privé" de l'État

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, lundi 11 novembre 2024, au palais de Carthage, une séance de travail réunissant Kamal Maddouri, chef du gouvernement, Ezzeddine Ben Cheikh, ministre de l'Agriculture, Wajdi Hedhili, ministre des Domaines de l'État et des Affaires Foncières, et Tarek Chaouech, directeur général de l'Office des terres domaniales. Le président de la République a donné des instructions pour prendre des mesures urgentes visant à préserver le domaine public et privé de l'État et à tenir pour responsables « ceux qui ont fait preuve de négligence ou ont été impliqués dans la dilapidation des biens du peuple tunisien »







Asrar Ben Jouira, Khaoula Boukrim et Maher Kouki laissés en liberté

La journaliste Khaoula Boukrim et les activistes Asrar Ben Jouira et Maher Kouki ont été laissés en liberté, lundi 11 novembre 2024, après leur comparution devant la brigade criminelle de Ben Arous. Les motifs de la convocation n’ont pas encore été révélés.







Moncef Marzouki déféré devant le pôle judiciaire antiterroriste pour vingt chefs d'accusation

L’ancien président de la République, Moncef Marzouki, a indiqué que son frère, Mokhles Marzouki, a été convoqué lundi 11 novembre 2024 au poste de police d'El Kantaoui (gouvernorat de Sousse) pour signer un papier l'informant que le dossier de Moncef Marzouki a été déféré devant le pôle judiciaire antiterroriste pour vingt chefs d'accusation, dont provocation de troubles internes, propagation de rumeurs, etc.





Mandat de dépôt contre Abdelaziz Makhloufi

Le ministère public près le pôle judiciaire économique et financier a décidé d’émettre un mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Abdelaziz Makhloufi, apprend Business News, lundi 11 novembre 2024, d’une source proche du dossier. Le président du groupe CHO, avait été placé en garde à vue, le 2 novembre. Puis, le 7 novembre 2024, le juge d’instruction avait décidé de prolonger de cinq jours sa garde à vue.





Ayachi Zammel condamné à deux ans et huit mois de prison par le tribunal de la Manouba

Le tribunal de première instance de la Manouba, a condamné, vendredi 8 novembre 2024, le candidat malheureux à la présidentielle de 2024, Ayachi Zammel à deux ans et huit mois de prison. Ayachi Zammel a cumulé à lui seul près de 35 ans de prison en lien avec des crimes électoraux, a affirmé son avocat Abdessatar Messaoudi sur sa page Facebook. Détenu depuis le 5 septembre 2024 et accusé de falsification de parrainages, le candidat a dû faire face à de nombreux procès répartis dans plusieurs régions du pays.