Harathi : l'Utap soutient les récentes décisions prises par le président et le ministère de l'Agriculture touchant à l'huile d'olive

Imprimer

Le membre du Bureau exécutif national de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), chargé du commerce intérieur et maghrébin et de la commercialisation, Anouar Harathi a considéré que les récentes mesures annoncées par le ministère de l'Agriculture et portant sur la récolte d’olives auront un impact bénéfique sur la Tunisie et le secteur.

S'exprimant le 11 novembre 2024 durant "Sbeh El Ward" de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Anouar Harathi a affirmé que la production annuelle d'huile d'olive représentait dix fois la consommation annuelle nationale. Il a salué les visites du président de la République, Kaïs Saïed aux fermes d'oliviers et faisant partie du domaine de l'État.

« Les terrains d'oliviers représentent deux millions d'hectares, ce qui correspond au tiers des terrains cultivables en Tunisie... Les estimations du ministère de l'Agriculture pour la récolte pour cette saison sont aux alentours de 1,1 million de tonnes d'oliviers, soit près de 340.000 tonnes d'huile d'olive... Les prix de vente varient, notamment en raison de la qualité d'huile mise en vente... Ceux disponibles dans les huileries, actuellement, sont de mauvaise qualité... La saison d'huile d'olive n'a pas vraiment commencé » a-t-il ajouté.

Anouar Harathi a exprimé le soutien de l'Utap aux décisions du président de la République et du ministère de l'Agriculture dans l'octroi du rôle d'organe régulateur du marché à l'Office National de l'Huile. Il a expliqué que la production d'un kilo d'olives coûtait à l'agriculteur deux dinars et que par conséquent le prix de vente devrait être de 2,5 dinars.

Pour rappel, le ministère de l'Agriculture a annoncé, samedi 9 novembre 2024, une série de mesures dont l’achat d'huile par l'Office national de l'huile à des prix basés sur les marchés intérieurs et internationaux, la mise à disposition de capacités de stockage par l’office, un programme de financement pour le stockage chez les producteurs en cas de baisse des prix, le report des échéances de crédits pour les agriculteurs et propriétaires d’huileries et une coordination avec les banques pour assurer le financement du secteur.

S.G