L’avocat de Abdelaziz Makhloufi s’exprime après l’arrestation de son client

Imprimer

Le vice-président du Club sportif sfaxien (CSS) et avocat de la défense de Abdelaziz Makhloufi, Jawhar Laadhar, a déclaré samedi 2 novembre 2024 à Business News que la situation de son client était en règle et que toutes ses opérations étaient conformes à la loi.

Rappelons qu’Abdelaziz Makhloufi, président du CSS et homme d’affaires, a été placé en garde à vue sur ordre du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis.

Me Laadhar a indiqué qu’« après une attente de 26 heures, Abdelaziz Makhloufi, président du CSS, a été interrogé hier vers 22 heures ». Il a affirmé que M. Makhloufi se trouvait dans une position conforme à la législation dans ses opérations professionnelles qu'elles soient en relation avec le domaine Chaâl ou les autres opérations.

Jawhar Laadhar a également démenti tout lien entre M. Makhloufi et l'acquisition de tracteurs ou autres rumeurs partagées sur les réseaux sociaux. « Les rumeurs et les allégations entourant cette affaire sont infondées en ce qui concerne M. Makhloufi », a-t-il ajouté, précisant que toutes les opérations effectuées par son client sont légales et en respect de la loi.

Concernant la décision de le placer en détention provisoire, il a estimé qu’elle était injustifiée et a dénoncé son inadéquation avec le cadre légal en vigueur.

Enfin, Jawhar Laadhar a démenti les informations circulant au sujet de la convocation de Hassen Chaâbane, dirigeant du CSS et gendre de M. Makhloufi.

La situation reste tendue à Sfax, où les groupes ultras du CSS ont diffusé des communiqués véhéments, alors que le club disputera un match important demain lors de la 7e journée du championnat face à l’Olympique de Béja, actuel leader du championnat tunisien de football.

Ce dossier reste donc en suspens, tandis que les prochaines étapes de l’enquête détermineront l’évolution de cette affaire relative au domaine agricole Chaâl.

H.K