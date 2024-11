Abdelaziz Makhloufi placé en garde à vue

Le Club sportif sfaxien (CSS) a annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook, samedi 2 novembre 2024, que son président, Abdelaziz Makhloufi, homme d’affaires et président du groupe CHO, a été placé en garde à vue pour les besoins d’une enquête judiciaire liée au domaine de Henchir Chaâl, situé dans le gouvernorat de Sfax.

Jawhar Laddhar, vice-président du CSS et avocat de M. Makhloufi, a précisé dans une déclaration à Business News que cette affaire est effectivement en lien avec la gestion du domaine de Henchir Chaâl. Il a également démenti certaines informations relayées sur les réseaux sociaux, en précisant que l’audition de Abdelaziz Makhloufi n’a eu lieu que tard dans la nuit du 1er novembre 2024, et non avant.

La détention du président du CSS résulte d'une décision émise par le ministère public au tribunal de première instance de Tunis. L’enquête porte sur des soupçons de corruption financière et administrative impliquant des responsables et employés du complexe de Henchir Chaâl.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait effectué une visite surprise sur le site le 30 octobre 2024, où il avait dénoncé des pratiques de corruption au sein de l'administration et de la gestion financière du domaine, attirant ainsi l’attention sur cette affaire.

Cette situation a suscité une vive émotion parmi les supporters du CSS, qui se sont rassemblés en nombre devant le poste de police où M. Makhloufi était interrogé jusque tard dans la nuit, exprimant leur soutien dans un climat tendu.

Les développements de cette affaire, impliquant une figure éminente du sport et des affaires en Tunisie, sont suivis de près, dans l’attente de nouvelles informations sur l’évolution des investigations.

H.K