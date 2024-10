Amélie de Bourbon Parme présente son ouvrage, "L'Ascension", à la librairie Mille Feuilles

Une rencontre littéraire aura lieu à la librairie Espace d'Art Mille Feuilles, vendredi 1er novembre à 17h, en présence de l'auteure Amélie de Bourbon Parme pour la présentation de son dernier livre, "L'Ascension".

Ce roman constitue le deuxième volet de sa trilogie historique "Les trafiquants d’éternité", qui fait suite à L’Ambition, paru en 2023.

Dans ce nouveau chapitre, Amélie de Bourbon Parme plonge ses lecteurs dans la période des pontificats de Jules II et des Médicis, en dépeignant le parcours d'Alessandro Farnese, un homme destiné à devenir l'une des figures ecclésiastiques les plus influentes de son époque. Ce récit, en pleine Réforme protestante, explore l'ascension d’un futur cardinal dans un contexte de bouleversements politiques et religieux.

La présentation, animée par Hatem Bourial, se tiendra à la Librairie Mille Feuilles, Place de Palestine à La Marsa. Une occasion de découvrir les coulisses de ce roman fascinant et d'échanger avec l'auteure sur les grandes questions historiques qui jalonnent son œuvre.





S.H