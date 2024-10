Kaïs Saïed mécontent de la qualité des travaux de rénovation de la maison de la culture Ibn Khaldoun

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed s'est rendu dans la nuit du vendredi 25 octobre 2024, au centre de la capitale, où il a inspecté l'état d'avancement des travaux de rénovation de la maison de la culture Ibn Khaldoun.

Le chef de l’État a constaté, d'après la vidéo publiée hier soir par les services de communication de Carthage, plusieurs défaillances, auxquelles il a souligné la nécessité de remédier rapidement, il a inspecté les pièces et les espaces un par un et s’est montré très insatisfait par la qualité des travaux appelant à remédier très vite à la situation.

Kaïs Saïed s’est ensuite rendu aux places Barcelone et Mongi-Bali et a ordonné leur réaménagement sur le modèle de la place Pasteur. Il a notamment évoqué la nécessité de régler définitivement le dossier des biens immobiliers des étrangers qui tombent en décrépitude et menacent la sécurité des passants au centre-ville.

Le président de la République s’est enfin dirigé vers le siège du ministère de l'Intérieur où il a rencontré le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité nationale et un certain nombre de responsables sécuritaires.

Il a insisté, à cette occasion, sur la nécessité de redoubler d'efforts pour lutter contre tous les types de criminalité et faire respecter la loi.

M.B.Z