Rabeb Touati : la situation des docteurs en Tunisie est alarmante

Imprimer





Rabeb Touati, membre de l’Association Tunisienne des Docteurs et Doctorants est intervenue vendredi 18 octobre 2024 sur les ondes de Jawhara FM au sujet de la situation des docteurs et doctorant en Tunisie.

« Nous sommes dans cette situation depuis 2011 » a déclaré l’invitée de Hatem Ben Amara en rappelant que les docteurs et doctorants en Tunisie ont toujours respecté la loi et agi de manière pacifique. En 2016, les doctorants ont organisé la première grève à Sfax, résultat de nombreuses tensions accumulées depuis des décennies. Un cas a été mentionné, celui d'un docteur tunisien en conflit entre le Canada et Google pour son recrutement. Ce docteur, qui a reçu une bourse de 400 dinars alors qu'il était au sein du laboratoire de l’ENIT, a finalement succombé à des difficultés financières après un an et demi, et a choisi de partir à l’étranger, ce qui représente une perte considérable pour la Tunisie. Des exemples de docteurs biologistes travaillant en tant que techniciens dans des laboratoires d’hôpitaux ont également été mentionnés.

L'invitée de "Sbeh El Ward" a dit que les docteurs sont soit au sein de la fonction publique, chômeurs, travaillent avec des contrats précaires ou sont vacataires. Elle a cité l'exemple d'un docteur travaillant dans une université privée, gagnant un salaire de 900 dinars. Elle a souligné que le nombre de docteurs en Tunisie dépasse 7000 et que la plupart travaillent dans la fonction publique avec un titre autre que docteur.

« Nous faisons confiance à Kamel Maddouri qui a également le titre de docteur » a déclaré Rabeb Touati en évoquant également que les docteurs et les doctorants en Tunisie ont des demandes spécifiques. Ils veulent que les docteurs soient inclus dans l'échelle hiérarchique de la fonction publique, que les établissements privés qui exploitent la vulnérabilité des docteurs en les employant avec des contrats précaires soient contrôlés, et qu'il y ait un soutien financier pour la recherche.

Rabeb Touati a lancé un appel au président pour qu'il intervienne dans la situation des docteurs en droit qui sont exclus du barreau en raison d'une limite d'âge (37 ans). Cette intervention devrait permettre l'inscription des docteurs en droit à l'ordre des avocats et également intervenir en recrutant des docteurs en biologie dans les hôpitaux.





H.K