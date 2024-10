Kaïs Saïed : les éléments de calcul du taux de croissance doivent être révisés

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 17 octobre 2024, au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, qui participera dans les prochains jours aux réunions du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).





Le président de la République a réaffirmé que la position de la Tunisie est ferme et que l'État ne renoncera pas à son rôle social, tout en refusant toute imposition de conditions de quelque partie que ce soit.

Il a souligné que les éléments utilisés pour calculer les taux de croissance nécessitent une révision. "L'expérience a montré, non seulement en Tunisie mais aussi dans de nombreux autres pays, que ces taux ne sont pas objectifs. Si tel était le cas, comment expliquer les causes des révolutions et des soulèvements alors que les taux de croissance dépassaient les 6 %, voire parfois les 10 % ?", lit-on dans le communiqué présidentiel.





Le président a également insisté sur le fait que les êtres humains ne sont pas de simples unités de calcul à évaluer selon des critères définis par ceux qui veulent perpétuer un système économique mondial injuste.





S.H