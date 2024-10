Le bureau de l'ARP examine les mécanismes de coordination avec le Conseil des régions et des districts

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a présidé, jeudi 17 octobre 2024, une réunion du bureau de l'assemblée.

Les participants ont notamment abordé des questions relatives à l'organisation du travail conjoint entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, conformément aux dispositions du décret régissant les relations entre les deux conseils.

Ils ont insisté, d'après un communiqué de l'ARP, sur "la réussite de cette première expérience de ce genre, qui exige une organisation rigoureuse et un travail collaboratif".





Le bureau a décidé de former une délégation composée du vice-président de l'assemblée, de quatre vice-présidents adjoints, du président de la commission des finances, ainsi que du président de la commission de la législation générale, afin de coordonner avec le Conseil national des régions et des districts en ce qui concerne les séances conjointes pour l'examen des missions.

Le bureau a ensuite discuté la proposition présentée par le président de la commission des finances concernant la répartition des missions, des missions spéciales et du projet de loi des finances sur les six commissions concernées, et a décidé de l'adopter.







S.H