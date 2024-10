Imed Mammecha : les statistiques de saisie des drogues sont alarmantes

Imprimer

Le colonel Imed Mammecha, chef du district de la sécurité nationale de Ben Arous, a évoqué, jeudi 17 octobre 2024 sur Mosaique FM, le bilan de la lutte contre la drogue.

Selon lui, la majorité de la drogue est distribuée parmi les élèves et dans le milieu éducatif, ce qui est très préoccupant. Il a souligné que les forces de l'ordre sont activement engagées dans une lutte acharnée contre le trafic de drogue, et a également mis en garde contre les stupéfiants en pilules "qui ont un impact destructeur sur le cerveau, pouvant conduire à la folie et transformer le consommateur en un monstre capable de commettre des actes criminels".

Lors de l'émission "Sbeh Ennes", il a présenté les statistiques de saisie de drogue en 2024, en les comparant à celles de 2023, mettant en évidence une situation alarmante qui montre que la Tunisie est dépassée par ce fléau.

2023 2024 Pourcentage (environ) Poursuites en justice 5884 7679 Augmentation de 30,4% Personnes impliquées 14.063 1517 Diminution de 89,3% Personnes arrêtées 8859 12.082 Augmentation de 36,4 Cannabis saisi (kg) 795 1000 Augmentation de 25,8% Comprimés saisis (mille unités) 474 497 Augmentation de 4,85% Cocaïne saisie (kg) 76 25 Diminution de 67,1% Héroïne saisie (kg) 3 1 Diminution de 66,67%

H.K