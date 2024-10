Chkoundali : le projet de la loi de finances encourage les entreprises à recourir au marché parallèle

Le professeur universitaire et expert en économie, Ridha Chkoundali, est intervenu jeudi 17 octobre 2024 sur les ondes de Jawhara FM pour discuter du projet de loi de finances 2025.

Selon M. Chkoundali, la modification de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques gagnant plus de quarante mille dinars est une réforme qui aura un impact significatif sur le pouvoir d’achat de la classe moyenne. Il a souligné que cette réforme ne favorise pas les personnes aisées, mais pèsera lourdement sur la classe moyenne.

Il est à noter que le projet de loi de finances 2025 a introduit deux nouvelles classes imposables : la première concerne ceux ayant un revenu compris entre 30 000 et 40 000 dinars par an, imposés à 33%, et la seconde concerne ceux gagnant entre 40 000 et 50 000 dinars, imposés à 36%. Auparavant, ces deux catégories étaient regroupées en une seule, avec un revenu compris entre 30 000 et 50 000 dinars et imposée à 32%.

Par ailleurs, la catégorie ayant un revenu supérieur à 50 000 dinars verra son impôt augmenter de 4%, passant de 36% à 40%.

L'invité de Hatem Ben Amara, dans l'émission "Sbeh El Ward", a estimé que cette augmentation de 4% entraînera une charge supplémentaire de cent dinars par mois pour les personnes concernées. Il a également souligné l’importance de la classe moyenne et son rôle crucial dans la croissance économique.

M. Chkoundali a également évoqué la fiscalité des sociétés en abordant l'application du principe de progressivité de l'impôt. Ce principe, fondamental en matière de fiscalité depuis des siècles, consiste à faire en sorte que l'impôt soit proportionnel au revenu, c'est-à-dire qu'il augmente lorsque le revenu augmente et vice versa.

Il a estimé que ce principe s'applique aux personnes physiques et non aux personnes morales (les sociétés). Le professeur universitaire a même prédit que cette nouvelle disposition incitera les sociétés à se tourner vers le marché parallèle et à limiter leur chiffre d'affaires afin de payer moins d'impôts.

