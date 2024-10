Messaoudi : les avocats ne savent toujours pas si Zammel comparaitra à Jendouba ou à La Manouba

Imprimer

Abdessatar Messaoudi, président du comité de défense du candidat à la présidence Ayachi Zammel emprisonné depuis le 5 septembre 2024, a indiqué que les avocats de ce dernier étaient face à un véritable dilemme. Il a expliqué que son client devra comparaître, le 17 octobre 2024, soit durant le même jour, devant la caur d'appel de Jendouba et la cour d'appel de La Manouba.

Dans une publication du 16 octobre 2024, Abdessatar Messaoudi a affirmé que les avocats n'ont pas pu trancher dans la question et n'ont pas eu plus de précisions de la part de la direction des prisons ou des deux tribunaux concernés. Il a considéré que les instructions appelant à accélérer le traitement de ces affaires montées de toutes pièces ont conduit à cette situation carnavalesque.

D'un ton ironique, l'avocat a écrit : « Mes collègues m'ont demandé : que devons-nous faire ? Nous n'avons eu aucune information de la part de la direction des prisons ou des deux tribunaux... Où comptent-ils l'emmener ? À Jendouba ou à La Manouba... L'un des collègues a proposé de louer un drone afin de procéder à une opération de reconnaissance de la direction du cortège pénitentiaire... Je lui ai dit... Ne sais-tu pas que cet objet est interdit et qu'il pourrait nous envoyer à Guantanamo ? Oublie ça...

Un autre collègue a proposé de se partager le rôle de surveiller le cortège... Un groupe se placera à l'entrée de l'autoroute Béja-Jendouba et un autre à l'entrée de La Manouba... Ainsi, nous serons où il (Ayachi Zammel) comparaîtra demain... Je lui ai répondu : très bonne idée... Mais, dites ! Quand commencer le travail de surveillance ? À l'aube où à partir du lever du soleil... Il a répondu en riant : on organisera des rondes à partir de 4 heures du matin... Chaque collègue devra surveiller la route pendant une heure...

Un collègue de Jendouba m'a appelé et m'a dit : pourquoi venir jusqu'ici ? Demain, je me présenterai devant la cour s'il y est ramené et je demanderai le report au nom de la défense... Un autre collègue lui a répondu : es-tu sérieux ? Tu te crois en Angleterre pour qu'on réponde favorablement à ta requête... Il y a de cela deux semaines, la cour a refusé la chose et s'est prononcée sans audition ou plaidoirie... ».

Abdessatar Messaoudi a assuré que les avocats n'ont pas pu trancher et ne savaient toujours pas s'ils devaient se rendre à Jendouba ou à La Manouba. Le président du comité de défense continue à recevoir des appels téléphoniques de la part de ses collègues n'ayant toujours pas compris quoi faire.

Ayachi Zammel fait l’objet de multiples affaires du genre, dans plusieurs régions du pays. Il a passé les dernières semaines à être transporté d’un tribunal à un autre et d’un gouvernorat à un autre, parfois dans la même journée.

S.G