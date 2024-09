Présidentielle : Al Watad de Mongi Rahoui s'oppose à la révision de la loi électorale

Al Watad, parti dirigé par Mongi Rahoui et soutenant le processus du 25-Juillet, a exprimé son opposition à la révision de la loi électorale durant la campagne présidentielle et à quelques jours du scrutin prévu pour le 6 octobre 2024.

Dans un communiqué du 25 septembre 2024, Al Watad a indiqué que l’élection présidentielle relevait de la souveraineté de la Tunisie et qu'on ne pouvait pas aborder la chose comme étant une simple rectification des procédures. Le parti a considéré que chaque entité, y compris l'Instance supérieure indépendante pour les élections et le tribunal administratif, devait assumer sa responsabilité.

Al Watad a, aussi, critiqué le tribunal administratif considérant que ce dernier s'est transformé en l'une des parties d'un conflit politique. Al Watad a expliqué que le tribunal administratif s'était impliqué par rapport aux décisions liées à la réintégration des candidats à la présidentielle du 6 octobre 2024 alors qu'il était resté silencieux durant des années et face à des centaines de jugements en l'ère des frères musulmans et de leurs alliés.

Al Watad a appelé à participer massivement à cette élection présidentielle considérant que celle-ci permettra de préserver le processus du 25-Juillet et de barrer la route à un retour vers le système du 24-Juillet.

Pour rappel, à quinze jours de l’élection présidentielle du 6 octobre 2024, un groupe de députés a déposé une proposition de loi amendant la loi de 2014 relative aux élections et visant à éjecter la justice administrative au profit de la justice judiciaire.

Tout récemment, le tribunal administratif a décidé de réintégrer Mondher Zenaidi, Abdellatif El Mekki et Imed Daïmi à la liste de candidats à la présidentielle, mais l’Isie a refusé d’appliquer ces décisions provoquant une polémique, touchant à l’intégrité de cette élection et rendant une invalidation des résultats de l’élection par le tribunal administratif possible. Il semblerait que la proposition de loi ait pour principal but d’anticiper cette annulation et de l’éviter par tous les moyens.

S.G