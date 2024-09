Moez Hadidane explique les raisons du maintien du taux directeur de la BCT

Imprimer

L'économiste et analyste financier Moez Hadidane a indiqué, jeudi 26 septembre 2024, que « les prévisions de la Banque centrale de Tunisie (BCT) se basent sur la poursuite de la baisse graduelle de l’inflation, qui devrait se situer à 7% en moyenne pour l’ensemble de 2024 contre 9,3% en 2023 ».

Ainsi, l’autorité monétaire considère que « la trajectoire future de l’inflation reste entourée de risques haussiers multiples sur le court et le moyen terme, ayant trait surtout à la remontée des prix internationaux des produits de base et de l’énergie, au stress hydrique, à l’affaiblissement des capacités de production, et à la situation encore difficile des finances publiques », a-t-il rapporté en se référant à son rapport dans une déclaration à Mosaïque FM.

Toujours selon ses dires, « la BCT estime que l’inflation et ses raisons demeurent. Elle pense que toute baisse du taux directeur pourrait entrainer une hausse de l’inflation, et justement, pour qu’elle parvienne à son objectif de 7% d’inflation en moyenne sur l’an, elle doit garder le taux directeur actuel ».

Réuni le 25 septembre 2024, le Conseil d’administration de la Banque centrale a décidé de maintenir inchangé à 8% son taux directeur.

I.N.