Avis de recherche contre Mondher Zenaidi

La porte-parole du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et substitut du procureur au sein de cette institution, Hanen Gaddes a indiqué, mercredi 25 septembre 2025, dans une déclaration rapportée par Mosaïque Fm, que le ministère public près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a autorisé l'unité nationale spécialisée dans les enquêtes sur les crimes terroristes à émettre un avis de recherche contre Mondher Zenaidi.

M. Zenaidi est candidat à la présidentielle, exclu par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et deux fois réhabilité par le tribunal administratif. Malgré cette réhabilitation, l'Isie refuse toujours de le remettre dans la course.





Hanen Gaddes a précisé que, suite aux vidéos publiées sur sa page Facebook, Mondher Zenaidi est accusé de constitution d'une organisation terroriste, d'incitation à y adhérer, de complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, et d'attentat visant à changer la forme du gouvernement, à pousser la population à s'attaquer mutuellement, et à semer le chaos en Tunisie, ainsi que d'autres crimes.





La responsable judiciaire a expliqué qu'à travers ses vidéos, Mondher Zenaidi incitait à la rébellion contre le régime en place, ses institutions et son président, ce qui est susceptible de semer la confusion et de répandre la terreur parmi la population.





S.H