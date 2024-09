Nouveau DG à la tête de Tawasol Group Holding

Le Conseil d'administration de Tawasol Group Holding (TGH) a décidé, lors de sa réunion du 3 septembre 2024, de nommer Kaies Tarres au poste de directeur général de la société, en remplacement de Mohamed Amine Chabchoub, qui a démissionné.

M. Tarres est nommé pour un mandat de trois ans à compter du 4 septembre 2024 au 3 septembre 2027, a indiqué un communiqué boursier daté de mardi 24 septembre 2024.

Kaies Tarres dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans la banque et la finance. Il est spécialisé en gestion de projets de restructuration et de transformation. Il est expert en stratégie, direction générale, ventes et opérations.

M. Tarres a travaillé dans plusieurs banques en tant que chef d’agence notamment la BNP Paribas, Attijariwafa bank, Banque Zitouna. Il a été aussi consultant et chef de projet en tant qu’indépendant dans plusieurs autres boîtes.

