Bouraoui Limam : aucun citoyen tunisien n'a été tué ou blessé au Liban

Dans une déclaration à l'agence de presse Tunis Afrique (Tap) mardi 25 septembre 2024, l’ambassadeur de Tunisie au Liban, Bouraoui Limam a confirmé qu'aucun citoyen tunisien vivant au Liban n'a été tué ou blessé.

M. Limam a assuré que l'ambassade est en contact permanent avec la communauté tunisienne au Liban depuis les affrontements entre les forces israéliennes et les partisans du Hezbollah en octobre dernier. La situation sécuritaire est très préoccupante, surtout dans les régions constamment bombardées, en particulier dans le sud du Liban, la banlieue sud de Beyrouth et les régions frontalières avec la Syrie. Il a appelé la communauté tunisienne à quitter immédiatement ces zones et à se rendre dans des lieux sûrs, notamment les centres de réfugiés récemment mis en place par les autorités libanaises.

Bouraoui Limam a déclaré que les services de l’ambassade interviennent auprès des autorités libanaises pour protéger les Tunisiens et préparer leur rapatriement en cas de danger. L'ambassade a reçu de nombreux appels de citoyens tunisiens vivant au Liban, exprimant le souhait de rentrer en Tunisie. Cependant, cela dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain, ainsi que des procédures engagées par le Liban. Pour aider les Tunisiens, l’ambassade a mis en place des numéros d’urgence disponibles sur sa page Facebook, ainsi qu'une fiche d'information permettant de mettre à jour les données des ressortissants tunisiens.

M. Limam a exprimé la pleine solidarité de la Tunisie avec le peuple libanais face aux actions barbares des forces israéliennes, soulignant que le ministère des Affaires étrangères a appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin aux violations inacceptables commises à l’encontre du peuple libanais.

Selon l'ambassadeur de Tunisie au Liban, la communauté tunisienne est composée de 1970 individus, dont 25% sont des enfants de moins de 18 ans.

Le Liban a été le théâtre, ces deux derniers jours, de bombardements intensifs de la part des forces aériennes israéliennes, causant un lourd bilan de 558 morts et 1835 blessés en moins de 72 heures.

H.K