Le plafond du financement de la campagne présidentielle du 1er tour, fixé à 150 mille dinars

Un décret de la présidence de la République a été publié dans le Journal officiel, mercredi 4 septembre 2024, indiquant que le financement de la campagne de l’élection présidentielle pour l’année 2024, se fait par l’autofinancement et le financement privé uniquement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014. Le décret a été conjointement signé par le président de la République, Kaïs Saïed et le chef du Gouvernement, Kamel Maddouri.





Le plafond global des dépenses de la campagne électorale présidentielle pour chaque tour et au profit de chaque candidat dont la candidature est définitivement retenue pour l’élection présidentielle, est fixé comme suit :

- cent cinquante mille dinars pour le premier tour,

- cent mille dinars pour le second tour.





Le plafond global des dépenses de la campagne de l’élection présidentielle est égal au total de l’autofinancement et du financement privé en numéraire et en nature.

Le plafond du financement privé, en numéraire et en nature, pour chaque candidat dont la candidature a été déclarée définitivement retenue pour l’élection présidentielle, ne peut excéder l’équivalent des quatre cinquièmes du plafond global des dépenses de la campagne électorale.

Trois candidats ont été retenus pour l'élection du 6 octobre dont le président en exercice, Zouhair Maghzaoui qui a longtemps soutenu le 25-Juillet et Ayachi Zammel, placé en détention le 4 septembre.







