Imed Daïmi menace de poursuivre en justice les membres du Conseil de l’Isie

Le candidat à la présidentielle, exclu par l’Isie, Imed Daïmi, a publié, mercredi 4 septembre 2024, un communiqué sur les réseaux sociaux où il menace de poursuivre en justice tous les membres du conseil de l’Instance pour leur « responsabilité dans la corruption du processus électoral ».

« Étant donné que l’instance électorale continue de bafouer les décisions du tribunal administratif et d'orienter de manière flagrante le processus électoral en faveur du président sortant en excluant illégalement ses rivaux. Soucieux de la sécurité et de la stabilité du pays et de la nécessité d'un transfert de pouvoir pacifique et légitime, nous informons le public que nous tenons les membres du Conseil de l’instance collectivement et individuellement pleinement responsables de la corruption du processus électoral, qui tombera complètement après l'annonce des résultats parce qu'il est illégitime et que ceux qui statueront sur la base de ce processus seront illégitimes parce qu'il a été fondé sur des décisions corrompues et invalidées par le pouvoir judiciaire », a écrit Imed Daïmi.

Il a ajouté que les plaintes porteraient notamment sur « la falsification de documents officiels, corruption et abus d'influence, en usant de leur autorité au sein de la commission pour orienter les résultats en faveur du président sortant qui les a nommés illégalement, entrave à l'exercice de la justice et refus d'exécuter des décisions de justice définitives et sans appel, conspiration contre la sécurité intérieure de l'État, menace à la stabilité du pays et gaspillage des deniers de l’État puisque les sept membres seront tenus de restituer au trésor public le coût de l'organisation des élections, qui dépassera cette fois-ci cent millions de dinars ».

Le candidat exclu par l’Isie a menacé de poursuivre les membres du conseil de l’Isie devant les juridictions et instances internationales conformément aux conventions ratifiées par la Tunisie.

L’Isie, a rappelons-le, a annoncé avoir transmis le dossier de l'un des candidats rejetés à la présidentielle du 6 octobre 2024 au ministère public pour usage de faux.

Elle a indiqué que le dossier a été transféré au parquet pour fraude et usage de faux. Le candidat en question est accusé d'avoir intentionnellement dissimulé un élément le rendant inéligible à la présidentielle. La même source a expliqué que ce candidat a dissimulé le fait qu'il avait une double nationalité et a présenté une déclaration sur l'honneur falsifiée.

Notons que selon les éléments communiqués par l'instance, il pourrait s'agir de Imed Daïmi. Pour rappel, les candidatures de Imed Daïmi, Mondher Zenaidi et Abdellatif Mekki ont été rejetées par l'Isie puis validées par l'assemblée plénière du tribunal administratif. Néanmoins, l'Isie a considéré ne pas avoir été informée à temps et selon la loi de la chose et a donc décidé de ne pas appliquer les jugements prononcés par la justice. Les trois candidats ont publiquement annoncé qu'ils rejetaient la décision de l'Isie. Imed Daïmi avait même appelé à la récusation de l'instance et a affirmé qu'elle n'était ni neutre ni impartiale.

M.B.Z