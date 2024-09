L'Union tunisienne des taxis individuels réclame une hausse de 1,1 dinar au départ du compteur

L'Union tunisienne des taxis individuels réclame aux autorités de tutelle que le départ du compteur des taxis individuels se fasse à deux dinars au lieu de 0,9 dinar actuellement, soit une hausse de 1,1 dinar.

Le secrétaire général adjoint de l'union, Mohamed Ali Arfaoui, a indiqué, mercredi 4 septembre 2024, que la dernière révision de la tarification date de 2022. Il s’agissait, selon lui, d’une légère hausse, ne couvrant pas les frais.

Dans une intervention téléphonique dans l'émission Sbeh Ennes, sur Mosaïque Fm, M. Arfaoui a expliqué au micro de Jihene Miled, que les prix des véhicules, de l’assurance et des pièces de rechanges se sont envolés. Ainsi, il a assuré que le coût d’acquisition d’un véhicule pour en faire un taxi serait compris entre 70.000 et 80.000 dinars (prix d’acquisition, intérêt bancaire, frais du dossier de prêt, compteur, etc.).

Pour lui, les chauffeurs de taxi ne peuvent plus continuer avec cette tarification : il faut que le démarrage du compteur se fasse, toujours selon ses dires, à deux dinars au lieu de 0,9 dinar, pour que les petites courses couvrent les frais. Et d’expliquer que certains chauffeurs de taxis ont carrément réclamé au syndicat de revendiquer au ministère du Transport un démarrage du compteur à trois ou à quatre dinars.

En outre, Mohamed Ali Arfaoui est revenu sur les retards pour l’octroi des autorisations de taxi. Malgré la colère du secteur, l’union a décidé de temporiser toute grève, afin d’assurer la rentrée. Elle programmera tout mouvement de protestation après l’élection présidentielle avec éventuellement un rassemblement de protestation et une grève de trois jours, a-t-il assuré.

I.N.