Présidentielle : l'Isie transmet le dossier d'un candidat rejeté au parquet

L'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a annoncé avoir transmis le dossier de l'un des candidats rejetés à la présidentielle du 6 octobre 2024 au ministère public pour usage de faux.

Dans un communiqué du 4 septembre 2024, l'Isie a indiqué que le dossier a été transféré au parquet pour fraude et usage de faux. Le candidat en question est accusé d'avoir intentionnellement dissimulé un élément le rendant inéligible à la présidentielle. La même source a expliqué que ce candidat a dissimulé le fait qu'il avait une double nationalité et a présenté une déclaration sur l'honneur falsifiée.

Notons que selon les éléments communiqués par l'instance, il pourrait s'agir de Imed Daïmi. Pour rappel, les candidatures de Imed Daïmi, Mondher Zenaidi et Abdellatif Mekki ont été rejetées par l'Isie puis validées par l'assemblée plénière du tribunal administratif. Néanmoins, l'Isie a considéré ne pas avoir été informée à temps et selon la loi de la chose et a donc décidé de ne pas appliquer les jugements prononcés par la justice. Les trois candidats ont publiquement annoncé qu'ils rejetaient la décision de l'Isie. Imed Daïmi avait même appelé à la récusation de l'instance et a affirmé qu'elle n'était ni neutre ni impartiale.

S.G