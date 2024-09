Ahmed Ghedira lance un appel au président de la République

Ahmed Ghedira, président de l’association Notre Grand Bleu, était invité aujourd’hui 3 septembre 2024 de l’émission « Pieds dans l’eau » de Jawhara fm.

Le président de l’association Notre Grand Bleu a qualifié la situation environnementale au niveau des îles Kuriat de gérable, affirmant qu'elle n'est pas si catastrophique que ce que l’on prétend suite à la présence de débris d’un navire qui transportait des substances chimiques.

Le navire déjà coulé a été déplacé par les courants maritimes et s’est posé sur les côtes des îles Kuriat en décembre 2015 suite à une grande tempête selon l’invité de « Pieds dans l’eau ». M. Ghedira a confirmé également que le navire a détruit quelques structures environnementales présentes sur place.

Concernant les substances chimiques nocives présentes sur le bateau, l’invité de Jawhara fm a confirmé que les substances nocives pour l’environnement ont été extraites du bateau par son nouvel acquéreur et que l’eau contenant ces substances-là n’est pas très polluée et ne présente pas un danger pour la faune maritime.

M. Ghedira a lancé un appel aux autorités, notamment au président de la République et au ministre de l’Environnement, d’intervenir dans ce litige opposant l’acquéreur du navire et la Douane afin d’extraire le navire avant que la situation ne devienne encore plus coûteuse et catastrophique pour l’environnement.

H.K