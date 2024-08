Chkoundali concernant certains indicateurs de la Tunisie : la compréhension erronée a conduit à une déduction erronée !

Le professeur universitaire en sciences économiques, Ridha Chkoundali, est revenu, mercredi 28 août 2024, sur la lecture erronée sur certains indicateurs budgétaires de l’État.

Ainsi, l’universitaire a indiqué, dans une interview téléphonique accordée à Manel Gharbi dans l'émission Expresso sur Express FM, que l’État tunisien a remboursé 39,5% de ses emprunts intérieurs et 53,7% de ses emprunts extérieurs à fin juin.

Il a soutenu que le chiffre de 9.980,9 millions de dinars présenté par certains analystes et journalistes en se référant aux indicateurs publiés par la Banque centrale au 20 août 2024, ne concerne pas le service de la dette publique, mais le cumul du service de la dette de tous les acteurs économiques (banques, BCT, entreprises publiques et secteur privé). Cette compréhension erronée a conduit à une déduction erronée, selon laquelle l’État aurait déjà payé 84% de ses dettes pour l’année.

Il a commenté les récents chiffres publiés par le ministère des Finances sur les résultats provisoires de l’exécution du budget de l’État à fin juin 2024 et qui font état d’un excédent budgétaire 488,7 millions de dinars fin juin 2024 en rappelant qu ela Tunisie avait également enregistré un excédent de 26,3 millions de dinars à fin juin 2023. Il a rappelé que cet excédent s’est transformé en un déficit de 11.285,9 millions de dinars fin 2023. Cela signifie, toujours selon lui, que l’analyse des résultats provisoires de l’exécution du budget de l’État pour quelques mois n’a pas de sens, parce que les finances publiques se basent sur le principe de l’annualité. Ainsi, il faut attendre la fin de l’année et la clôture du budget, pour pouvoir juger la capacité de l’État à exécuter son budget, a-t-il noté.

Autre remarque importante, M. Chkoundali a précisé que l’État a pu mobiliser 30,7 milliards dinars à fin juin 2024 sur un total de 77,8 milliards dinars programmés dans le budget de l’État. Ainsi et selon lui, on n’est pas parvenu à réaliser 50% des objectifs fixés mais seulement 39,5%. Cela est dû à une incapacité à mobiliser des ressources non fiscales, en mobilisant seulement 37,5%. Les raisons avancées par l’expert sont, en ce qui concerne les redevances du gaz algérien, que la Tunisie n'a perçu que 178,6 millions de dinars sur un total programmé de 1.369 millions de dinars (seulement 13%, ndlr). Outre, l’incapacité a mobilisé les 520 millions de dinars issus des cessions des biens confisqués.

Par ailleurs, l’universitaire a constaté un excès dans le recours à l’endettement intérieur qui pourrait entrainer un retour de l’inflation à moyen terme (neuf à douze mois). Ainsi, sur les 11,74 milliards de dinars d’emprunt intérieur prévus dans la loi de finances 2024, l’État a emprunté 11,17 milliards de dinars à fin juin 2024, soit 95,7%, et cela à cause du flou du budget de l’État pour 2024, avec 10,5 milliards de dinars d’emprunts extérieurs non-déterminés. Cette approche a obligé l’État, d’une part, à emprunter directement auprès de la Banque centrale, pour un montant très conséquent de 7.000 millions de dinars, et d’autre part à emprunter à l’intérieur au lieu de l’extérieur.

Les difficultés à mobiliser les emprunts extérieurs vont pousser les autorités à se rabattre sur les emprunts intérieurs, que ça soit à travers les banques de la place ou en augmentant l’emprunt direct auprès de la Banque centrale. Tout cela aura de grave conséquence sur l’économie du pays, a estimé Ridha Chkoundali, en notant le flou entourant l’exécution du budget à fin juin 2024, le dernier rapport publié par le ministère de Finances, à cette date.

I.N.