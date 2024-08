Le chef du gouvernement Kamel Maddouri se réunit avec sa nouvelle équipe

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a tenu une réunion en présence des nouveaux ministres nommés dimanche 25 août 2024.

Dans un communiqué du 26 août 2024, la présidence du gouvernement a annoncé que Kamel Maddouri s'est réuni avec le gouvernement dans sa nouvelle composition au palais de la Kasbah. Le chef du gouvernement a accueilli les nouveaux membres tout en mettant l'accent sur l'importance de l'harmonie, de la cohérence et de l'esprit d'équipe pour la réussite du gouvernement. Il a expliqué que les attentes des citoyens nécessitent des réalisations, une pérennité des établissements publics et une garantie de la qualité des services.

Le chef du gouvernement a affirmé que les priorités étaient le renforcement du rôle social de l'État, l'amélioration des services médicaux, l'amélioration de l'efficacité des établissements scolaires, d'enseignement et de la formation professionnelle, l'ancrage de la culture de l'entrepreneuriat, le développement de l'initiative personnelle chez les femmes, les jeunes, les personnes en situations de handicap et les familles à faible revenu, la garantie des conditions de décollage économique, la réalisation d'une croissance durable, la mise en place de solution innovante dans le but de régulariser le marché parallèle et la création d'un environnement attractive et encourageant les investissements.

Kamel Maddouri a appelé à résoudre les problèmes empêchant l'entame de certains projets étatiques et privés et la révision de la législation et des procédures en vigueur à ce sujet.

Pour rappel, le président de la République, Kaïs Saïed a annoncé, le 25 août 2024, un remaniement ministériel touchant une grande partie du gouvernement présidé par Kamel Maddouri. Ainsi, seize ministres et trois secrétaires d'État ont prêté serment en cette date.

S.G