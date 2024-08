Hichem Meddeb : une élection à trois candidats est ridicule

L’ancien cadre sécuritaire au sein du ministère de l’Intérieur, le colonel-major Hichem Meddeb, est intervenu aujourd’hui 20 août 2024, sur les ondes de Jawhara FM au micro de Zouhair Eljiss.

L'invité, qui s'était porté candidat à la présidentielle mais dont la candidature a été rejetée, a commencé par évoquer l'augmentation du nombre de circonscriptions électorales. Il a souligné qu'elles étaient passées de 27 en 2019 à 151 en 2024, sans fixer les limites géographiques de chaque circonscription. Le nombre de parrainages requis a également augmenté par rapport aux élections précédentes puisque chaque candidat devait désormais recueillir 500 parrainages au lieu de 400, a-t-il souligné. Il a également soutenu que ces conditions ont été mises en place comme des obstacles auxquels se heurtent ceux qui souhaitent se porter candidats. Par conséquent, plusieurs chargés de collecte des parrainages, y compris ceux du pouvoir en place, ont eu recours à des bases de données facilement accessibles à cet effet, notamment celles des syndicats, a indiqué l’ancien cadre sécuritaire.

M. Meddeb a fait valoir que l’instance électorale (Isie) dont le nom porte l'adjectif « indépendante » n'est pas et ne peut pas être indépendante puisque ses membres ont été nommés par le président sortant, un autre candidat à la course présidentielle. Il a indiqué que l’Isie s’est contentée de lui envoyer un e-mail portant le rejet de sa candidature, alors qu’il a déposé plus de 10.000 parrainages, dont 6.000 vérifiés par son équipe de collecte tandis que le reste peut être remplacé ou rectifié au cours de la période d’examen des dossiers, sur la base de la déclaration du porte-parole officiel de l’instance électorale dont il a diffusé l'enregistrement.

Il a également présenté une proposition pour les élections à venir, demandant au président d'intervenir et de permettre aux 17 candidats qui ont déposé leur candidature auprès de l'autorité électorale de se présenter comme candidats officiels, affirmant qu'une course présidentielle avec seulement trois candidats n'est qu'une farce.

A.B