Sonia Dahmani soumise à une fouille intime

L'avocate et chroniqueuse, Sonia Dahmani devait comparaître, aujourd'hui 20 août 2024, devant la cour d'appel dans le cadre de l'affaire portant sur la fameuse déclaration « Heyla leblad » et ayant abouti à sa condamnation à un an de prison en première instance, en vertu du décret 54.

L'avocate et membre du comité de défense de Sonia Dahmani, Hana Hatay a indiqué que sa cliente a été empêchée de porter ses vêtements. La direction de la prison lui a indiqué qu'elle ne pouvait porter qu'un safsari. Elle a, également, été soumise à une fouille intime. Par la suite, on l'a informée qu'il était trop tard pour la transporter au tribunal. Quelques heures après, Hana Hatay a assuré que l'audience a été suspendue afin d'étudier la possibilité de faire venir Sonia Dahmani.

Par la suite, l'avocat Sami Ben Ghazi a affirmé que le tribunal a finalement tranché affirmant qu'il était impossible que Me Dahmani soit présente au tribunal aujourd'hui. La séance a finalement été reportée au 10 septembre prochain.

De son côté, le membre du comité de défense et avocat, Sami Ben Ghazi a critiqué la prononciation d'un tel jugement en première instance dans une affaire portant sur une simple déclaration médiatique. Il a considéré qu'il s'agissait d'une sentence lourde prononcée en l'absence d'un crime. Me Ben Ghazi a, aussi, considéré que le décret 54 menaçait tous les Tunisiens, les citoyens, les avocats, les activistes, journalistes et autres.

« Face à la cour d'appel, nous, comité de défense, avocats et corps de métier, serons derrière notre consoeur pour la soutenir et la défendre... L'avocatie ne se soumettra pas ! Les voies libres ne se soumettront pas... La justice tunisienne est face à un test sérieux portant sur son attachement aux garanties d'un procès équitable, à la liberté d'expression et aux droits fondamentaux de chaque accusé », a-t-il dit.

S.G