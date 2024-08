Bassem Ennaifer : il sera difficile de réaliser des taux de croissance importants en 2024 et 2025

Le professeur en économie et analyste financier, Bassem Ennaifer, a commenté, mardi 20 août 2024, les chiffres de la croissance du premier semestre 2024.

« Pour être réaliste, l’économie aujourd’hui avec les actuelles ressources ne peut pas engendrer des taux de croissance plus élevés », a affirmé l’expert dans une interview téléphonique accordée à Manel Gharbi dans l'émission Expresso sur Express FM.

L'économie tunisienne a enregistré une croissance de 1% en glissement annuel, de 0,6% en glissement semestriel et de 0,2% en glissement trimestriel. L'Institut national de la statistique (INS) note que le PIB n’a pas encore atteint son niveau d’avant la pandémie.

M. Ennaifer a rappelé que ce taux a été réalisé grâce à l’agriculture, en remarquant qu’il y a des secteurs importants sous exploités et qui peuvent créer une importante valeur ajoutée comme le secteur du bâtiment et construction, celui du textile et habillement et celui des industries mécaniques et électriques (deux secteurs exportateurs importants pour le pays et qui dépendent de la demande européenne plombée actuellement par la hausse de l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, ndlr).

Et de noter que le secteur du commerce qui représente 23% du PIB du pays a enregistré une baisse de 0,3%, témoignant de la baisse de la demande au niveau intérieur et à cause des mêmes raisons qu’en Europe (hausse de l’inflation et baisse du pouvoir d’achat, ndlr).

Ainsi, Bassem Ennaifer estime que les trois moteurs importants de la croissance (la demande intérieure, l’investissement et l’exportation) sont entravés et c’est pour cela que la croissance est très modeste. Si l’agriculture ne s’était pas améliorée, le taux de croissance aurait été pire.

Il a, en outre, remarqué que le monde entier est en train de s’orienter vers des nouveaux secteurs prometteurs, notamment l’économie verte et durable. Et d’estimer que notre pays a pris du retard dans ce domaine qui pourrait engendrer de bons taux de croissance à moyen et long terme. Mais, à court terme 2024/2025, il a estimé qu’il sera difficile de réaliser des taux de croissance importants.

I.N.