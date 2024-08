Présidentielle : Al Massar appelle les électeurs au boycott

Le parti Al Massar a exprimé ses préoccupations face au climat politique actuel, à l'autocratie, aux restrictions visant les droits et les libertés et le renfermement de la scène politique. Dans un communiqué du 19 août 2024, Al Massar a considéré que le climat électoral actuel ne permettait pas la tenue d'une élection libre, transparente et honnête reflétant réellement les attentes des Tunisiens. Le parti a évoqué comme principales raisons :

- L'autorité absolue du président de la République (Kaïs Saïed) et la monopolisation des pouvoirs. Il a rédigé la constitution, a mis en place le système électoral et a nommé les membres de l'Instance supérieure indépendante pour les élections. Il a, aussi, émis des décrets liberticides et a défini les conditions de candidature en l'absence d'une cour constitutionnelle et de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

- Les poursuites judiciaires continues des opposants politiques et des critiques médiatiques et syndicaux ou citoyens ayant exercé leur droit de liberté d'expression de leur opinion.

- Les lois répressives et à leur tête le décret 54 qui s'est transformé en un fouet prêt à s'abattre sur tout individu en désaccord avec le pouvoir en place et dont Al Massar a déjà demandé le retrait.

- Le boycott par les citoyens des simulacres d'élections tenues après le 25 juillet 2021 et ayant abouti à la mise en place d'institutions de façade soutenant le pouvoir en place et la constitution et les lois élaborées sur mesure.

- L'exploitation de la justice dans le but de régler des comptes avec les rivaux politiques et les possibles concurrents dans les élections et l'émission de certains jugements injustes envers les opposants allant jusqu'à la privation à vie des droits politiques, civils et constitutionnels.

- La monopolisation des médias publics dans le but de servir les intérêts d'un seul candidat insistant sur l'exploitation des ressources publiques dans le but de faire campagne.

- Une instance chargée des élections nommée et dépourvue d'indépendance optant pour la politique de deux poids, deux mesures face aux candidats et émettant des décisions contraires à la loi électorale. Elle a défini des conditions impossibles, dont celle relative au bulletin n°3. Le parti a rappelé avoir déposé, avec d'autres forces politiques, un recours à l'encontre de cette condition auprès du tribunal administratif.

- La poursuite de l'échec social et économique dans la gouvernance de l'État et la situation de confusion, de décisions arbitraires et des nominations et limogeages successifs à la tête du gouvernement et des ministères, en plus d'une dégradation des services publics, des pénuries de produits de base, la hausse des prix et l'absence de toute vision de réformes sérieuses.

Al Massar a considéré que la présidentielle prévue pour le 6 octobre 2024 n'était qu'une formalité ayant pour but d'éterniser l'ère du président actuel et l'instauration de son système populiste. Il a appelé les Tunisiens et les Tunisiennes à ne pas y participer.

S.G