Ahmed Rejeb alerte contre la propagation de la rage

Ahmed Rejeb, doyen des médecins vétérinaires, est intervenu aujourd’hui, 1er août 2024, sur les ondes de Mosaïque FM dans l’émission « Ahla Sbeh », pour parler de la rage.

L’invité a indiqué que le nombre de morts enregistré lors des six premiers mois de 2024 était de six personnes et plus de 200 animaux, un chiffre alarmant par rapport à six personnes et plus de 350 animaux pendant toute l’année passée.

« Scientifiquement, nous savons qu’une année au cours de laquelle de nombreux animaux meurent de la rage signifie que ces animaux en ont mordu d’autres, et si nous ne sommes pas vigilants, ne vaccinons pas et ne nous préparons pas l’année suivante, la maladie se propagera », a-t-il ajouté

Il a, selon ses dires, averti les autorités, notamment le ministère de l’Agriculture, à maintes reprises vu que la rage est une maladie incurable et que cela relève de la sûreté nationale.

M. Rejeb a souligné qu’il y avait des problèmes au niveau de la procuration sanitaire que l'État octroie aux vétérinaires pour vacciner le troupeau, et ce depuis 2022. Les honoraires payés aux professionnels sont très faibles, soit 450 millimes par vaccination, faisant que la majorité des vétérinaires préfère rester dans leurs cabinets où ils peuvent gagner amplement plus.

